Владимир Путин: Агрессия против России доказала, что нацизм в 45-м был повержен, но не изжит

В своем выступлении на концерте-реквиеме в Санкт-Петербурге, посвященном 80-летию снятия блокады с Ленинграда, Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация вокруг России сегодня свидетельствует о том, что хотя нацизм был побежден в 1945 году, но не был уничтожен.

-Русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы: в Прибалтике, к сожалению, на Украине, — заявил президент России.

Путин подчеркнул, что постоянные попытки пересмотреть искаженно представить историю Второй мировой войны отказ от уважения к памяти и подвигу их собственных предков, что является преступлением.

Он также подчеркнул, что Россия никогда не предаст память и подвиг своих отцов, дедов и прадедов.

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