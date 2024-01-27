Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал жертвам Великой Отечественной войны

Владимир Путин и Александр Лукашенко присутствовали на торжественной церемонии открытия мемориала, который посвящен памяти жертв Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в телеграм-канале ТАСС.

Монумент, который носит официальное название «Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны», представляет собой разорванное кольцо и изображение женской фигуры, обнимающей двух детей. Он расположен в Гатчинском районе Ленинградской области. Открытие этого комплекса было специально запланировано к 80-летию освобождения Ленинграда.

— Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм, — в своей торжественной речи сказал Владимир Путин.



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