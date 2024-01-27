Владимир Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин почтил память жертв блокады Ленинграда. Как сообщает пресс-служба Кремля, он возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок» в Санкт-Петербурге в 80-ю годовщину снятия блокады.

Затем глава государства посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где почтил память погибших ленинградцев и защитников города, возложив венок к монументу «Мать-Родина». В братских могилах на Пискаревке покоятся около полумиллиона человек.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Кольцо было прорвано 18 января 1943-го, а 27 января 1944-го дан торжественный салют в ознаменование окончания блокады.

Делегация Татарстана также приняла участие в них во главе с председателем Госсовета республики Фаридом Мухаметшиным. В составе делегации в Санкт-Петербург прибыли министр культуры республики Ирада Аюпова и постоянный представитель в Ленинградской области Ренат Валиуллин.



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