Так выглядит фиаско: как «Ак Барс» подарил «Авангарду» победу

Сегодня казанский «Ак Барс» в гостевой встрече чемпионата КХЛ упустил преимущество в две шайбы и проиграл омскому «Авангарду» со счетом 2:4. После мощного первого периода и двух безответных голов казанцы не выдержали давления омичей во втором и третьем периодах.

Мощное начало

Казанцам быстро удалось открыть счет в матче — Никита Дыняк забросил свою пятую шайбу в сезоне. Под занавес первого периода с передач Райли Барбера и Семена Кошелева Илья Сафонов удвоил преимущество команды.

В составе казанцев отсутствовал защитник Вячеслав Войнов — его заменил пропустивший прошлые встречи со «Спартаком» и «Автомобилистом» Дмитрий Юдин.

Неработающее большинство

Второй период начался с быстрой шайбы омского форварда Сергея Бойкова — дальним броском с синей линии «Авангард» сократил отставание до минимума — 1:2.

На экваторе встречи большой 5-ти минутный штраф за толчок Артема Лукоянова получил 21-ти летний нападающий омичей Никита Холодилин. Подлил масла в огонь капитан «Авангард»— Дамир Шарипзянов, оставив свою команду в двойном численном меньшинстве.

Однако казанцы, даже имея неплохую статистику при игре в неравных составах (20.5%), не смогли воспользоваться таким подарком от хозяев льда — команды ушли на перерыв при минимальном счете 1:2.



Игрокам «Ак Барса» не удается забросить в неравных составах уже вторую встречу подряд. Не помогают клубу даже перестановки в бригадах большинства. [красный текст]

Омский камбэк

Начало третьей двадцатиминутки Омск решил повторить успех второго периода — подопечные Михаила Кравеца вновь поразили ворота Тимура Билялова. Уже на второй минуте Семен Чистяков сравнял счет матча.

Поймав кураж, хозяева площадки продолжили натиск на ворота «Ак Барса» и к 45-й минуте в ворота казанцев влетает еще одна шайба — свою первую шайбу в КХЛ забросил Илья Рейнгардт, которая по итогу окажется победной в противостоянии грандов Востока.

Точку в матче поставил Райан Спунер, забросивший 18-ю шайбу в сезоне. Передачей отметился Дамир Жафяров, недавно ставший участником тройного обмена с участием казанского «Ак Барса», омского «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга», а также Рида Буше — главного снайпера омичей.

По итогам встречи казанцы остались на 5-й строчке восточной конференции с 66-ю очками в 55 матчах.



Олег Исаков