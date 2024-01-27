Жительница Татарстана незаконно использовала материнский капитал

Прокуратура Зеленодольска завершила проверку использования материнского капитала и обнаружила нарушения. Выяснилось, что женщина обратилась в кредитный кооператив «Молпродсервис», чтобы построить дом на средства материнского капитала.

Она получила заем, но строительство так и не начала. Вместо этого женщина потратила деньги на личные нужды. Из-за этого федеральному бюджету был нанесен ущерб в размере более 600 тысяч рублей.

Прокуратура подала в суд иск с требованием признать договор займа недействительным и вернуть полученные деньги в бюджет. Суд удовлетворил это требование.

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