Дети-сироты в Татарстане дождались положенных квартир после вмешательства прокуратуры

Городская прокуратура в Нурлате проверила обращения двух местных жителей и выяснила, что они включены в список сирот, которые должны получить жилье в 2020 году. Однако им так ничего не выдали. Об этом случае рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев

Тогда прокуратура обратилась в суд и потребовала, чтобы Министерство образования и науки Татарстана предоставило детям благоустроенное жилье. Суд удовлетворил требования прокуратуры, и после этого ребята получили квартиры в Казани.



Это уже не первый случай, когда прокуроры в Татарстане защищают жилищные права детей-сирот.

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