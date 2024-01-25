Правительство отправило на доработку законопроект о штрафах за невыделение рабочих мест для инвалидов

В России предложили усилить административную ответственность для работодателя за неисполнение обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу, следует из обращения депутатов к спикеру ГД Вячеславу Володину.



Изменения предлагается внести в статью 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно отзыву правительства, в законопроекте не учли, что в целях обеспечения занятости инвалидов внесены изменения в механизм квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Так, с 1 марта 2022 года квота по трудоустройству граждан с инвалидностью считается выполненной только после фактического приема на работу гражданина с ограниченными возможностями, а также расширены возможности работодателей по исполнению обязанности по трудоустройству инвалидов в соответствии с установленной квотой.

— В пояснительной записке к законопроекту отсутствуют данные, свидетельствующие о снижении показателей занятости инвалидов трудоспособного возраста и повышении уровня безработицы этой категории граждан вследствие невыполнения работодателями обязанности по трудоустройству инвалидов в соответствии с установленной квотой в период с 2022 по 2023 год — после вступления в силу указанного федерального закона, — сказано в пояснении.

Отмечается, что в 2022 году Росстат зафиксировал увеличение доли занятых инвалидов и снижение уровня их безработицы.

Указывается, что в пояснительной записке к законопроекту также отсутствует необходимый в случае усиления административной ответственности анализ правоприменительной практики и статистических данных, свидетельствующих о неэффективности действующих мер административной ответственности и невозможности реагирования на противоправное поведение при помощи иных механизмов, в том числе другой отраслевой принадлежности. Еще в материалах к законопроекту не приведено обоснование целесообразности проектируемой дифференциации административной ответственности должностных лиц и юридических лиц. Из этого следует, что законопроект требует существенной переработки.

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Маргарита Головатенко