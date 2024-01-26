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В России предложили ввести ответственность за самовольное пользование системами водоснабжения

04:50, 26.01.2024

В Госдуму внесли законопроект о введении ответственности за самовольное пользование централизованными системами водоснабжения и водоотведения. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Законопроект предполагает внесение изменений в статьи 7.20 и 28.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Предлагается ввести ответственность за самовольное пользование централизованными системами водоснабжения и водоотведения. Это поможет снизить негативное воздействие на инженерные сооружения и минимизировать ущерб, причиняемый собственникам сетей. На сегодняшний день ответственность за самовольное пользование системой водоснабжения или водоотведения Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях не предусмотрена.

Законопроект направило в Госдуму Законодательное Собрание Красноярского края.

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Галия Гарифуллина
ОбществоВласть
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