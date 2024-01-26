В России предложили ввести ответственность за самовольное пользование системами водоснабжения
В Госдуму внесли законопроект о введении ответственности за самовольное пользование централизованными системами водоснабжения и водоотведения. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Законопроект предполагает внесение изменений в статьи 7.20 и 28.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Предлагается ввести ответственность за самовольное пользование централизованными системами водоснабжения и водоотведения. Это поможет снизить негативное воздействие на инженерные сооружения и минимизировать ущерб, причиняемый собственникам сетей. На сегодняшний день ответственность за самовольное пользование системой водоснабжения или водоотведения Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях не предусмотрена.
Законопроект направило в Госдуму Законодательное Собрание Красноярского края.
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