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В Госдуму внесли законопроект о блокировке копий пиратских сайтов

01:26, 26.01.2024

На рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о передаче Роскомнадзору полномочий по блокировке так называемых зеркал пиратских сайтов. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Изменения хотят внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Депутаты предлагают изменить процедуру блокировки таких сайтов, в том числе предоставить Роскомнадзору право признавать сайт «зеркалом». Как говорится в пояснительной записке, это позволит сократить процесс ограничения доступа к сайтам-«зеркалам» до двух суток.

Помимо этого, в законопроекте предлагается добавить, что запрет выдавать в поисковой системе сведения о сайтах-«зеркалах» касается всех операторов поисковых систем.

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Галия Гарифуллина
ОбществоВласть
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