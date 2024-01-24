Раис Татарстана встретился с руководством СИБУРа

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Москве встретился с председателем правления, генеральным директором СИБУРа Михаилом Карисаловым. Они обсудили реализацию соглашения о сотрудничестве между компанией и правительством Татарстана, а также дальнейшее развитие республиканских предприятий холдинга — «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез».

Как сообщает пресс-служба раиса республики, предприятия сохранили объем налоговых отчислений в республиканские бюджеты всех уровней, которые уже три года подряд поддерживаются на уровне около 20 млрд рублей — это в среднем в 1,4—1,5 раза выше аналогичного показателя 2017—2019 годов.

В ходе встречи Рустам Минниханов рассказал о развитии производственных мощностей и инвестициях:

— На базе будущего производства этилена — ЭП-600 формируется новая модель нефтехимии. Он станет основой целого спектра производств-потребителей этилена. Среди них — запуск производства гексена в Нижнекамске, расширение мощностей производства полиэтилена на «Казаньоргсинтезе», а также потенциальные новые проекты в индустриальном парке «Этилен 600», который СИБУР реализует совместно с ОЭЗ «Алабуга». Компания развивает модель, которая укрепляет позиции Татарстана как одного из индустриальных центров страны. По итогам 2023 года объем вложений компании в предприятия, расположенные в Татарстане, составил 65 млрд рублей, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Что касается других проектов, то в этом году будет заложен первый камень в основание нового научного центра нефтехимической отрасли. Также компания инвестирует в строительство нового кампуса на базе НХТИ и реконструкцию спортивных и досуговых объектов в Нижнекамске.

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