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СМИ: МТС-банк возобновил подготовку к IPO в 2024 году

09:14, 24.01.2024

МТС-банк снова рассматривает проведение IPO (первичного размещения акций на бирже) в 2024 году. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники на финансовом рынке. Как утверждает издание, информацию об этом им подтвердил и собеседник, знакомый с планами МТС.

По словам одного из источников, речь идет о выводе на рынок миноритарной доли банка «при наличии окна».

Он также заявил, что МТС-банк увидел «потенциал спроса со стороны институционалов и розничных инвесторов». Однако консультант для сделки пока все еще не выбран. Источник также не стал раскрывать оценку банка при размещении.

Другой источник уточнил, что банк возобновил подготовку к IPO из-за «пробуждения рынка».

Представители МТС, МТС-банка и АФК «Система» отказались давать изданию комментарии.

Напомним, в 2021 году уже сообщалось о возможном IPO МТС-банка. Тогда потенциальный объем размещения оценивался в $1 млрд. Однако в начале 2023 года глава МТС Вячеслав Николаев заявил, что банк отказался от своих планов.

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Илина Хакимова
ЭкономикаБанки
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