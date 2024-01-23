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Экономика

ЦБ России не поддерживает продление обязательной продажи валютной выручки

22:23, 23.01.2024

Банк России не считает, что есть весомые основания для продолжения требования о продаже валютной выручки для крупнейших экспортеров.

Регулятор отмечает, что влияние этой меры на валютный рынок сравнительно незначительно по сравнению с другими факторами, такими как денежно-кредитная политика и ключевая ставка.

ЦБ России проанализировал воздействие этой меры на валютный рынок и пришел к выводу, что ее влияние было умеренным. Значительную роль сыграл рост объемов экспорта, который повлиял на валютный рынок с задержкой из-за сроков проведения внешнеторговых операций. В результате регулятор пришел к заключению, что продление обязательной продажи валютной выручки не является необходимостью на текущий момент.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаБанки Татарстан
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