Бастрыкин поручил проверить все версии пожара на Wildberries в Шушарах

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил тщательно проверить все версии пожара на складе Wildberries в Шушарах, сообщает пресс-служба ведомства.



Следствие рассматривает версию о злоупотреблении полномочиями, которая стала основанием для возбуждения уголовного дела по статье 201 Уголовного кодекса.

Также председатель Следкома поручил возбудить уголовное дело по факту массовой драки мигрантов в непосредственной близости от склада незадолго до пожара.

Кроме того, глава ведомства поручил проверить информацию о массовой драке мигрантов, произошедшей недалеко от склада незадолго до возгорания. Для скорейшего установления обстоятельств случившегося, Бобков обратился к руководству Судебно-экспертного центра и Криминалистического центра СК России с просьбой оказать содействие следователям.

Склад Wildberries площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января в одном из районов Санкт-Петербурга. Площадь пожара составила 70 тысяч квадратных метров. Следственный отдел по Пушкинскому району Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в связи с пожаром.

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Маргарита Головатенко