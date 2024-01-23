В 2023 году в казанском зооботсаде родились 155 животных и птиц

В прошлом году в казанском зооботаническом саду появились более 180 новых животных и птиц: 155 из них родились в учреждении, еще 27 прибыли из других городов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В числе новорожденных: 52 домашние овцы, 31 камерунская, валлийская и бурская коза, пять даманов Брюса, четыре суриката, три дикобраза гребенчатых, по два лемура катта и оливковых агути, а также мартышка Бразза и нильский личи.

Кроме того, в зооботсаде появились на свет 30 волнистых попугаев, 10 цесарок, семь нильских гусей, шесть фазанов и белоголовый сип.

Из других городов в столицу Татарстана привезли 10 видов животных: четыре шипохвоста суданских и глазчатых, по четыре огненных сцинка и агамы колонистов, восемь гекконов листовидных и векоподвижных, шесть фазанов Свайно и Эллиота, два варана, а также азиатского слона.

Сегодня в зооботсаде содержатся 126 видов млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и беспозвоночных. Также на его территории растут 1 006 видов растений.

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