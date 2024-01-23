Кабмин Татарстана утвердил программу гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на три года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане утвердили программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

На бесплатную помощь могут рассчитывать татарстанцы, у которых выявили инфекционные и паразитарные болезни, отравления, психические расстройства, а также болезни глаза, уха, крови, нервной системы и другие.

Контроль за исполнением постановления возложили на Управление по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни аппарата Кабмина республики.

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