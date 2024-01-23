Антидемпинговые меры на поставки труб из КНР и Малайзии продлеваются на 5 лет

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении холоднодеформированных бесшовных труб из нержавеющей стали, поставляющейся из КНР и Малайзии. Защитные меры будут действовать до 22 января 2029 года включительно, говорится на сайте ЕЭК. При этом ставку пошлины увеличилась с 19,15% до 29,39%, следует из сообщения коллегии.

Заявление о продлении действия антидемпинговой пошлины подали пять российских производителей трубопрокатной продукции, в том числе ООО «Казанский трубопрокатный завод» (расположено в Высокогорском районе Татарстана).

«Решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого Департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК 6 марта 2023 года в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления АО «Челябинский трубопрокатный завод», АО «Первоуральский новотрубный завод», ООО «ТМК-ИНОКС» и ООО «Киберсталь», поддержанного ООО «Казанский трубопрокатный завод», — приводится цитата министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева.

Увеличение размера антидемпинговой пошлины связано с тем, что рост стоимости сырья для производства труб на рынке Китая шел большими темпами, чем цены импорта готовых труб из КНР, поставляемых в Евразийский экономический союз. Это было обнаружено во время антидемпингового расследования. Размер рассчитанной демпинговой маржи составил 29,39%, превысив действующую ставку антидемпинговой пошлины в 19,15%. «По результатам расследования произведено соответствующее увеличение размера антидемпинговой пошлины», — отмечается в сообщении со ссылкой на министра ЕЭК по торговле.



Антидемпинговая пошлина в отношении холоднодеформированных бесшовных труб из нержавеющей стали из КНР установлена в 2013 году в размере 19,15% от таможенной стоимости. В 2017 году действие меры распространено на Малайзию, в 2018 году продлено еще на пять лет, а в сентябре 2023 года — на время повторного расследования, до 5 марта 2024 года.



Луиза Игнатьева