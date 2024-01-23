Первый зональный этап фестиваля «Наше время — Безнең заман» стартует в Татарстане в октябре

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил сроки проведения XI ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман». В этом году он пройдет с 1 марта по 10 ноября, а зональный этап стартует в октябре, сказано в постановлении премьер-министра республики Алексея Песошина.

Первый зональный тур состоится 4—5 октября в Альметьевске, второй — 11—12 октября в Набережных Челнах, третий — 18—19 октября в Казани. В столице Татарстана также состоится финал фестиваля — 7—8 ноября.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 марта по 20 сентября 2024 года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

20 ноября в казанской «Пирамиде» в рамках гала-концерта состоялась церемония награждения победителей XI ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман». Яркие снимки — в фоторепортаже «Реального времени».

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Айрат Назипов