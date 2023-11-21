На сцене лучшие из лучших: гала-концерт XI фестиваля «Наше время — Безнең заман»

20 ноября в казанской «Пирамиде» в рамках гала-концерта состоялась церемония награждения победителей XI ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман».
Обладателем Гран-при стала команда «СИБУР. Нижнекамскнефтехим». Главный приз вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Участники традиционно соревновались в номинациях «Хореография», «Музыка» и «Минута славы». Кроме того, команды, борющиеся за Гран-при фестиваля, представили выступления в конкурсной номинации «Визитка-презентация» — «Наше предприятие-гордость моей страны!».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым