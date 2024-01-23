Новые условия выдачи льготной ипотеки Сбера. Что изменилось?
Изменения затронули госпрограммы при покупке готового и строящегося жилья в новостройках. С 11 января 2024 года Сбер изменил правила выдачи ипотеки по госпрограммам: взять кредит теперь можно только у застройщиков, которые участвуют в программе субсидирования.
Почему условия выдачи льготной ипотеки изменились
Согласно условиям законодательных актов, в 2023 году дважды в сентябре и декабре сократился размер субсидий банкам со стороны Правительства РФ по госпрограммам на 1 п.п.
Что такое субсидии банкам при выдаче ипотечных кредитов по госпрограммам
Государство компенсирует банкам разницу между размером процента по ипотечным госпрограммам и ключевой ставкой. Средства направляются оператору программ «Дом.РФ» и затем распределяются между банками.
Снижение субсидий произошло на фоне пятого подряд повышения ключевой ставки ЦБ.
«В связи со вступлением в силу Постановления Правительства России в Сбере поменялись условия выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жилье, — пояснили в пресс-службе Сбера. — Чтобы сохранить доступность ипотечных госпрограмм для клиентов, было принято решение продолжать выдачу льготной ипотеки с применением субсидирования от застройщиков — партнеров банка».
Что думают застройщики?
Лилия Моисеева, директор ГК «РУСАГРОСТРОЙ»
«Программа субсидирования ипотеки «Господдержка 2020» превратилась в «Самоподдержку 2024» говорит большая часть девелоперов страны! После объявления позиции крупнейших банков, в том числе Сбера, что льготную ипотеку он будет выдавать только застройщикам-партнерам, которые готовы за свой счет субсидировать понижение ставки с 16 до 8%, мы понимаем, что последствия на себе почувствуют не только застройщики, но и банки, которые выдали проектное финансирование на строительство новостроек и теперь не могут наполнить счета эскроу.
Мы наблюдаем, как застройщики поднимают существенно цены на квартиры минимум на 8%, чтобы была возможность оплатить комиссию банку, который выдает ипотеку, и в то же время как застройщики эмоционально отказываются от сотрудничества со Сбером, ВТБ или Альфа-банком!
Для нас, как для крупного застройщика Республики Марий Эл, так и для одного из крупнейших банков, который выдавал ипотечное кредитование населению, - Сбера, сейчас произошла резкая перемена климата в отношениях, но прямая конфронтация никогда не была верной стратегией. Разумнее без громких заявлений сосредоточиться на поисках оптимальных и устойчивых продуктов финансирования покупки жилья — от ипотеки по новым правилам и траншевых платежей до платных рассрочек и других инструментов».
Пресс-служба ООО «СЗ «Вертикаль»:
«Сбер — наш давний надежный партнер. Вполне ожидаемо, что именно этот банк один из первых на рынке принял меры, чтобы сохранить доступность ипотечных госпрограмм для большей части населения. В данный момент мы совместно прорабатываем меры, которые позволят за счет участия в программе субсидирования не останавливать выдачи ипотечных займов на рынке и предоставлять жилье по выгодным ставкам для конечных покупателей квартир».
Искандер Юсупов, заместитель генерального директора девелоперской компании «Унистрой»:
«Совместно со Сбером и другими партнерами мы изучаем ситуацию и работаем над тем, чтобы наши клиенты по-прежнему могли иметь возможность взять ипотечный кредит на выгодных условиях».
Алексей Андреев, директор ООО «Игротэк»:
«В данный момент мы совместно со Сбером прорабатываем меры по сохранению доступности ипотечных кредитов для наших клиентов. Наша задача — предоставлять жилье по выгодным ставкам для конечных покупателей квартир, поэтому мы продолжаем сотрудничать во благо развития всего региона и поддержке наших жителей».
Что поменялось в правилах выдачи льготной ипотеки Сбера
С 11 января 2024 года выдача кредита проводится только с применением субсидирования от застройщика. Это означает, что застройщик будет компенсировать банку часть недополученной субсидии.
Совместные программы с застройщиками позволяют сохранить льготные ставки по ипотеке для клиентов Сбера, несмотря на ужесточение требований к выдаче кредитов.
К каким государственным программам применяются новые условия:
- ипотека с господдержкой;
- семейная ипотека;
- дальневосточная ипотека;
- арктическая ипотека;
- ипотека для IT.
Новые требования распространяются на покупку квартиры в новостройке (готовое или строящееся жилье). При оформлении ипотеки на строящиеся дома по программе ИЖС дополнительных условий по субсидированию не вводится.
Узнать, какие объекты подключены к субсидированию, можно на витрине новостроек «Домклик», рассказали в пресс-службе: в фильтре поиска для этого нужно выбрать признак «Участник программы субсидирования».
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