Следствие требует перевода блогера Елены Блиновской из-под домашнего ареста в СИЗО

Следственный комитет России обратился в суд с ходатайством о переводе известного блогера Елены Блиновской из-под домашнего ареста в следственный изолятор. Причиной этого стали неоднократные нарушения условий ареста.



Ранее блогеру была избрана более мягкая мера пресечения — домашний арест. Однако, как выяснилось, она неоднократно нарушала условия домашнего ареста, что вызвало недовольство следствия.

Теперь следователи считают, что только заключение под стражу может обеспечить выполнение необходимых условий для проведения следствия. Какими именно были нарушения Блиновской, не сообщается.

Также блогеру предъявлено два новых эпизода обвинения — о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору — сообщили в Следственном комитете России.

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