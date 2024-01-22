«Для них это второй дом»: в Татарстане намерены продлить план мероприятий по адаптации иностранных студентов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Кабмин Татарстана может в ближайшее время продлить план мероприятий по адаптации и социализации иностранных студентов, обучающихся в вузах республики. Изначально он действовал до 2023 года, но действие документа предложили продлить до 2025 года. Что собой представляет план и как на него реагируют иностранные студенты — выяснило «Реальное время».

Иностранные студенты все чаще приезжают учиться в Татарстан

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана, в регионе обучаются 22 658 иностранных студентов — из 15 стран ближнего зарубежья и 111 стран дальнего зарубежья.



Их количество растет с каждым годом. Чаще всего в регион приезжают представители Туркменистана (8 461), Узбекистана (2 654), Китая (2 426), Ирана (1 712) и Казахстана (1 299). Также в десятку рейтинга вошли студенты из Индии, Египта, Таджикистана, Киргизии, Турции.

По словам президента Ассоциации иностранных студентов Казани Нусратилло Джураева, ежегодно их количество увеличивается на 500—700 студентов.

— План мероприятий? Для них (иностранных студентов, — прим. ред.) это очень интересно и очень ярко. Потому что Татарстан — многонациональный народ и много что есть объединяющего, общего. Тут же ко всем по-особенному относятся. Каждый человек находит именно себя в Татарстане... Для них это уже как второй дом, — рассказал собеседник «Реального времени».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Говоря о планируемых событиях, Джураев подчеркнул, что с каждым годом их число растет. В регионе учатся представители практически каждой страны планеты. Для них проводят различные мероприятия. Некоторые события уже включены в план Кабмина, но зачастую ассоциация организует их за свой счет.

— По нашим планам в прошлом году было 35 мероприятий, а в этом году мы увеличили до 50. Мы делаем их за своей счет. Либо при поддержке вузов делаем, либо за счет партнеров. У нас нет госпрограммы, чтобы на это деньги выделяли, — объяснил собеседник.

Как объяснил Джураев, многие иностранные студенты сами часто предлагают провести мероприятия. Они просят предоставить лишь площадку.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

При этом не все студенты остаются в республике после учебы. Некоторым приезжим нужно обязательно вернуться в свою страну, чтобы отработать по своей специальности, но многие все же остаются жить в республике.

— Есть те, кто уже семьи заводит в Татарстане, кто-то домой уезжает. Если по Казани активистов брать, то 60—70% домой уезжают, остальные тут. Кто-то работает, кто-то учится до конца учебы, — сообщил Джураев.

Что за план?

План мероприятий по адаптации и социализации иностранных студентов действует с 2017 года. Перечень включает в себя список задач и ответственных за их исполнение.

В документ вписали несколько разделов. Сюда включили: ведение учета движения контингента иностранцев, создание службы кураторов иностранных студентов, реализацию информационно-разъяснительных мероприятий для иностранных студентов, организацию культурных мероприятий для студентов, организацию и координацию деятельности международных студенческих клубов.

Если говорить о плане мероприятий, то для студентов организуют межнациональный молодежный форум «Дружба народов — богатство Татарстана», межвузовские фестивали «День иностранного студента» и «Культурная мозаика Татарстана», Международный открытый студенческий конкурс красоты «Жемчужина мира», олимпиаду по русскому языку, Конгресс студентов, экскурсии и другие события.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Еще иностранных студентов хотят привлекать к деятельности международных студенческих клубов, знакомить с этнокультурными особенностями иностранных государств и оказывать им содействие в знакомстве с местным населением.

Документ обязывает высшие учебные заведения вести учет движения контингента иностранных граждан, сообщать в ФСБ и МВД о прибытии иностранца, самовольном убытии, предоставлении академического отпуска. Все это нужно делать по согласованию.

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Айрат Назипов