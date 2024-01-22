Резервуар FLAMAX, установленный в КГАСУ, презентовали раису Татарстана

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня, 22 января, Рустам Минниханов посетил Казанский государственный архитектурно-строительный университет и ознакомился с работой новых научно-образовательных центров «Потоки» и «Девелопмент».

Во время визита раиса Татарстана сопровождали ректор КГАСУ Рашит Низамов, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, мэр Казани Ильсур Метшин, а также представители строительных компаний, оснастившие профильные лаборатории вуза. Гостям продемонстрировали специализированные промышленные участки, в том числе — рабочую зону «Водоподготовка», где студенты изучают особенности водопроводных сооружений. Одним из видных экспонатов здесь является полноразмерный резервуар FLAMAX, установленный в октябре 2023 года.

предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой ООО «ФЛАМАКС»

— Практические лаборатории КГАСУ — это хороший пример взаимодействия бизнеса, науки и образования, — отметил Фиргат Зиганшин, генеральный директор компании FLAMAX. — Когда я впервые посетил центр «Основы» 3 года назад, нам с ректором КГАСУ Рашитом Низамовым пришла идея установить емкость, полностью оборудованную и готовую для использования. Мы изготовили резервуар на собственном производстве в Лаишевском районе республики, после чего монтажная группа FLAMAX произвела его сборку в выделенном помещении. Мы уверены, что студентам будет полезно на практике изучать строение, проектирование и оснащение резервуаров, которые впоследствии используются для хранения воды питьевого и противопожарного назначения.

Рустам Минниханов положительно оценил опыт профориентационного взаимодействия.

— Компании заинтересованы в работе с вузом. Они готовят для себя специалистов, которые будут обладать передовыми навыками, — подчеркнул раис Татарстана. — Университет для этого — самое лучшее место. Здесь созданы все условия не только для студентов, но и для повышения квалификации представителей стройотрасли.

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