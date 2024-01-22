В Татарстане вновь начала работать ледовая переправа через реку Каму

В Елабужском районе Татарстана возобновила работу ледовая переправа, соединяющая село Покровское и поселок Красный Ключ. Переправа была закрыта с 20 по 22 января для транспорта массой до 3,5 тонны.

Перед открытием переправы были проведены необходимые проверки и экспертизы, чтобы убедиться в безопасности передвижения по льду. Максимальная масса автотранспорта, который может пользоваться переправой, составляет 3,5 тонны, что позволяет обеспечить безопасность и надежность передвижения.

Ранее сообщалось, что работа переправы в Елабужском районе через реку Каму по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ приостановлена до наступления благоприятных погодных условий.



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