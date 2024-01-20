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В Елабужском районе Татарстана ограничили работу ледовой переправы через Каму

15:46, 20.01.2024

В Елабужском районе Татарстана ограничили работу ледовой переправы через Каму, сообщиили в пресс-службе Г МЧС России по республике.

Работа переправы в Елабужском районе через реку Каму по маршруту «село Покровское — поселок Красный Ключ» приостановлена до наступления благоприятных погодных условий.

Переправа на время прекратила работу в связи с неблагоприятными погодными условиями - сильный снег, ветер, ограниченная видимость.

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Маргарита Головатенко
Общество
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