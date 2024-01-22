На дорогах госкомпании «Автодор» функционирует более 100 зон дорожного сервиса

На дорогах «Автодора» действуют более 100 зон дорожного сервиса, об этом рассказал заместитель председателя правления компании Константин Макеев. Также по его словам, дорогами «Автодора» граждане России пользуются в целях автотуризма.

Автотуризм становится популярным, и пользователи выбирают дороги «Автодора» именно с туристическими целями. Поэтому компания уделяет особое внимание созданию комфортных и безопасных условий для отдыха и питания автотуристов. Планируется, что к концу года количество многофункциональных зон на дорогах компании достигнет 115.

Особое внимание уделяется покрытию мобильной связью. В сотрудничестве с операторами связи компания работает над тем, чтобы все дороги были обеспечены связью на 100%. Например, трасса М-11 «Нева» уже полностью покрыта сетью 4G.

На трассе М-12 «Восток» уже действуют 18 многофункциональных зон, и работа по созданию остальных продолжается.

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