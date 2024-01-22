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На дорогах госкомпании «Автодор» функционирует более 100 зон дорожного сервиса

13:29, 22.01.2024

На дорогах «Автодора» действуют более 100 зон дорожного сервиса, об этом рассказал заместитель председателя правления компании Константин Макеев. Также по его словам, дорогами «Автодора» граждане России пользуются в целях автотуризма.

Автотуризм становится популярным, и пользователи выбирают дороги «Автодора» именно с туристическими целями. Поэтому компания уделяет особое внимание созданию комфортных и безопасных условий для отдыха и питания автотуристов. Планируется, что к концу года количество многофункциональных зон на дорогах компании достигнет 115.

Особое внимание уделяется покрытию мобильной связью. В сотрудничестве с операторами связи компания работает над тем, чтобы все дороги были обеспечены связью на 100%. Например, трасса М-11 «Нева» уже полностью покрыта сетью 4G.

На трассе М-12 «Восток» уже действуют 18 многофункциональных зон, и работа по созданию остальных продолжается.

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