Суд в Москве взыскал с певца Филиппа Киркорова 7,9 миллиона за задолженность по налогам

Мировой суд Таганского района Москвы вынес судебный приказ о взыскании с популярного певца Филиппа Киркорова задолженности по налогам за 2022 год. Сумма взыскания составляет более 7,9 миллиона рублей.

В эту сумму входят налоги и сборы, которые Киркоров не уплатил в Инспекцию Федеральной налоговой службы №9 по Москве. Также суд обязал певца заплатить государственную пошлину в размере около 24 тысяч рублей.

На текущий момент судебный приказ не вступил в законную силу. Это означает, что у сторон есть время для обжалования решения суда.



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