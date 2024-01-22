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Суд в Москве взыскал с певца Филиппа Киркорова 7,9 миллиона за задолженность по налогам

12:48, 22.01.2024 1

Мировой суд Таганского района Москвы вынес судебный приказ о взыскании с популярного певца Филиппа Киркорова задолженности по налогам за 2022 год. Сумма взыскания составляет более 7,9 миллиона рублей.

В эту сумму входят налоги и сборы, которые Киркоров не уплатил в Инспекцию Федеральной налоговой службы №9 по Москве. Также суд обязал певца заплатить государственную пошлину в размере около 24 тысяч рублей.

На текущий момент судебный приказ не вступил в законную силу. Это означает, что у сторон есть время для обжалования решения суда.

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Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:59
    Филимон Киркорьян, не снимай водолазку для тзвинений.
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