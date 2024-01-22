«Водоканал» отменил плановое отключение водоснабжения из-за погодных условий

В связи с неблагоприятными погодными условиями плановое отключение водоснабжения в Приволжском районе города откладывается на неопределенный срок.

Отключение было запланировано на 23 и 24 января, однако теперь жителям района не стоит беспокоиться о возможных неудобствах.

Напомним, что плановое отключение водоснабжения проводится регулярно для проверки и ремонта систем водоснабжения и канализации. Однако из-за неблагоприятных погодных условий в данном случае работы были отложены.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».