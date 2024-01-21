Жители Хельсинки вышли на акцию протеста против закрытия границ с Россией

В Хельсинки прошла акция протеста против закрытия границы с Россией. На нее вышли русскоязычные жители города, передает вещатель Yle.

Как сообщается в публикации, члены Александровского общества организовали митинг за пересмотр решения по восточной границе с Россией. Участники встретились у статуи Трех кузнецов в Хельсинки и прошли до Сенатской площади.



Согласно данным организатора, к акции присоединились от 60 до 100 человек.

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Галия Гарифуллина