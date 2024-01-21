В России готовят поправки в закон об ОСАГО

В России ведется работа над поправками в закон об ОСАГО. Такое заявление сделал глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— Предложим компенсации/скидки по оформлению договора не на нынешние 50%, а на 100% стоимости для отдельной категории транспортных средств, обслуживающих и перевозящих детей-инвалидов, инвалидов с детства и инвалидов первой группы, — написал он в своем telegram-канале.

Нилов уточнил, что специальный автотранспорт для лиц с ограниченными возможностями здоровья — это не замена общественному, а часто единственный вариант передвижения.



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Галия Гарифуллина