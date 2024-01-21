Новости общества

19:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России готовят поправки в закон об ОСАГО

19:03, 21.01.2024

В России ведется работа над поправками в закон об ОСАГО. Такое заявление сделал глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— Предложим компенсации/скидки по оформлению договора не на нынешние 50%, а на 100% стоимости для отдельной категории транспортных средств, обслуживающих и перевозящих детей-инвалидов, инвалидов с детства и инвалидов первой группы, — написал он в своем telegram-канале.

Нилов уточнил, что специальный автотранспорт для лиц с ограниченными возможностями здоровья — это не замена общественному, а часто единственный вариант передвижения.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также