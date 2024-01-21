Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как детей завалило снегом в татарстанском комплексе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Татарстану Валерию Липскому возбудить уголовное дело в связи с ненадлежащим оказанием услуг в татарстанском гостевом комплексе и доложить о результатах. Об этом сообщают в пресс-службе российского ведомства.

Напомним, вчера прокуратура Советского района Казани начала проверку информации об инциденте с детьми, которых завалило снегом в гостевом комплексе «Дубай». По информации прокуратуры, родители смогли откопать детей, но самый младший получил травмы.

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Галия Гарифуллина