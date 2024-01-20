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Семерых детей завалило снегом в комплексе «Дубай» в Татарстане — прокуратура начала проверку

17:28, 20.01.2024

Прокуратура Советского района Казани начала проверку информации об инциденте с детьми, которых завалило снегом в гостевом комплексе «Дубай».

Ведомство даст оценку работе коммунальных служб, ответственных за уборку снега, и при наличии оснований примет меры реагирования, сообщил старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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