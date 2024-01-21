В Татарстане перевели в режим повышенной готовности медицинские службы

Медицинские службы Татарстана перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. В их число вошли скорая медицинская помощь и медицина катастроф, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Сейчас все службы работают в штатном режиме, количество вызовов пока не выросло. Однако при необходимости будут задействованы дополнительные ресурсы.

— Уважаемые автомобилисты! От лица Министерства здравоохранения Республики Татарстан убедительно просим вас не оставлять машины на проезжей части, на въездах во дворы, у подъездов и в других неположенных местах. Это затрудняет проезд автомобилей скорой медицинской помощи к тем, кто в ней так нуждается! — добавили в пресс-службе ведомства.



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Галия Гарифуллина