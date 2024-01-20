В России готовят новый нацпроект «Транспорт»

Правительство России работает над новым национальным проектом «Транспорт», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова.



В сфере транспорта сейчас реализуют «Безопасные качественные дороги» и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». 2024 год завершает цели каждого из них. Рассчитывается, что проект «Транспорт» будет преемственным.

По словам Белоусова, новый проект можно рассматривать как «попытку создания системы планирования и реализации развития транспортной инфраструктуры» в России, исходя из задачи повышения мобильности населения и обеспечения доступности транспортных сетей для грузоперевозок с учетом освоения новых внешних рынков дружественных стран.

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Маргарита Головатенко