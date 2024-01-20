На трассах в Ульяновской области ограничили движение автобусов и большегрузов
На федеральных дорогах Ульяновской области из-за непогоды вновь ввели ограничение движения для автобусов и грузовиков, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Ограничения ввели с 16:00 (мск) 20 января. Оно распространяется на междугородние автобусы, маршрутные такси и грузовые транспортные средства на участках:
- Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к г. Самара с км 180+878 по км 326+367;
- Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск с км 136+969 по км 180+878;
- Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск» подъезд к г. Ульяновск с км 0+000 по км 2+200;
- Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск с км 97+900 по км 220+776;
- Подъезд к г. Ульяновску от а/д М-5 «Урал» с км 199+000 по км 295+100;
- А-151 Цивильск — Ульяновск с км 136+710 по км 199+000 в Ульяновской области.
Ограничения сохраняться до наступления благоприятных погодных условий.
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