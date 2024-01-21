Дело о затянувшемся расселении аварийного дома в Тверской области дошло до председателя СК

Жительница поселка Максатиха в Тверской области обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой на длительное непринятие мер по расселению аварийного дома, где она проживает вместе с ребенком, сообщает «Афанасий Бизнес».



По данным следствия, дом признали аварийным, непригодным для жизни и подлежащим сносу еще в 2016 году. Однако до сих пор никаких действий по расселению жильцов не предпринималось.

В связи с этим следственное управление СК по Тверской области возбудило уголовное дело. В рамках расследования жительница дома была признана потерпевшей.

Александр Бастрыкин поручил следователям региона регулярно докладывать о ходе дела. Теперь будет проведено тщательное расследование, чтобы установить причины задержки расселения и принять меры для обеспечения прав жителей аварийного дома.

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Маргарита Головатенко