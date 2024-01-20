Духовные лидеры Татарстана поздравили Минтимера Шаймиева с днем рождения

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев встретил у себя дома председателя Духовного управления мусульман Татарстана Камиля хазрата Самигуллина и митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. В этот день духовные лидеры Татарстана пришли поздравить первого президента республики с днем рождения, сообщает пресс-служба раиса региона.

От имени Святейшего Патриарха Кирилла, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл вручил Минтимеру Шаймиеву медаль в честь 100-летия восстановления патриаршества в Русской православной церкви.

Глава мусульманской организации Татарстана, Камиль хазрат Самигуллин, в свою очередь, наградил Минтимера Шаймиева орденом Шигабутдина Марджани за заслуги перед мусульманской общиной.

В ответном слове Минтимер Шаймиев выразил благодарность духовным лидерам за поздравления и подчеркнул важность их совместной работы на благо жителей Татарстана. Он отметил, что за прошедшие годы они смогли построить гармоничные отношения между мусульманами и православными, восстановить множество исторических объектов и продолжить строительство новых храмов.

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Маргарита Головатенко