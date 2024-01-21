Татарстан лидирует по выдаче льготной IT-ипотеки
В Татарстане наблюдается активное использование федеральных программ поддержки IT-индустрии. Регион лидирует по частоте выдачи льготной ипотеки сотрудникам IT-компаний. Такие данные были представлены вице-премьером России Дмитрием Чернышенко на заседании министерства цифрового развития республики.
По словам вице-премьера, в Татарстане высокий уровень покрытия мобильной связи — свыше 99% населенных пунктов обеспечены услугами. В республике активно строятся базовые станции связи. Также в регионе проводится модернизация почтовых отделений.
Регион занимает лидирующие позиции в рейтинге цифровой трансформации и имеет высокий показатель цифровой зрелости — 95%. В республике проходят мероприятия по реализации цифровой повестки, включая киберспортивные события.
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