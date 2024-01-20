Сегодня в Казани до -2 градусов и метель

Фото: realnoevremya.ru

В субботу, 20 января, в Казани ожидается облачная погода. В столице Татарстана прогнозируется сильный снег и метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Температуры воздуха в Казани составят от 0 до -2 градусов. Ожидается южный ветер порывами до 8—13 м/с.

В целом по Татарстану завтра днем прогнозируется от 0 до -5 ˚С. Днем ожидается сильный мокрый снег и метель. В отдельных районах республики может образоваться гололед. Порывы ветра — до 15—20 м/с, ночью местами — до 23 м/с. Синоптики предупреждают о сильной гололедице и снежных заносах на дорогах по всей республике.

Сложная погодная обстановка в Татарстане продержится до воскресенья. Затем республику ожидает похолодание, рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

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Илина Хакимова