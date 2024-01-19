В Татарстане директора компании подозревают в уклонении от уплаты налогов на 45 миллионов рублей

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «Все для дорожного строительства». Его подозревают в уклонении от уплаты НДС на 95 миллионов рублей.



По данным следствия, с июля 2021 года по март 2022 года директор компании предоставлял в налоговую службу подложные документы о фиктивных сделках с контрагентами. Это позволило ему уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на крупную сумму.

Подозрительную деятельность директора удалось выявить благодаря совместной работе следователей, оперативников МВД и налоговой службы. Сейчас проводятся мероприятия по сбору доказательств и установлению всех обстоятельств преступления.

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Маргарита Головатенко