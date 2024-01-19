На нефтебазу в Брянской области был сброшен боеприпас

Дрон ВСУ при перехвате российскими ПВО сбросил снаряд на нефтебазу в Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в telegram-канале.

— Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы, — сказано в посте.

По предварительным данным, никто не пострадал.

— Имеется возгорание резервуаров в обваловании. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Привлечено 13 пожарных автоцистерн, — уточнил Богомаз.

В Минобороны России сообщали, что утром 19 января украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен над Брянской областью.

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Галия Гарифуллина