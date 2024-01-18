Зинэтула Билялетдинов об игре «Ак Барса» против «Лады»: «Команда здорово сработала»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов остался доволен игрой своей команды в матче с «Ладой». По его словам, хоккеисты продемонстрировали отличную активность и создали много моментов у ворот соперника.



— Команда сегодня здорово сработала, с самого начала играли очень активно, создали очень много моментов. К сожалению, снова не забивали. Но затем большинство здорово сработало, слава богу, в последнее время они забивают.

Билялетдинов подчеркнул, что вратарь Тимур Билялов может нуждаться в отдыхе после 21 матча подряд. Он также прокомментировал игру нападающего Райли Барбера, указав на его старания и умение забивать голы. Тренер выразил надежду, что Барберу нужно время, чтобы поймать удачу.

Билялетдинов выразил уверенность в молодом игроке Митчелле Миллере, назвав его хорошим приобретением для команды. Тренер подчеркнул, что Миллер хорошо читает игру и имеет все шансы, чтобы стать ключевым игроком в составе «Ак Барса».

Казанский «Ак Барс» одержал уверенную победу над тольяттинской «Ладой» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда.



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Маргарита Головатенко