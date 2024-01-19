Двести тысяч за глыбу льда: мэрия заплатит жительнице Казани за ремонт ее машины

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Мэрия не следит за своими же зданиями

Жительнице Казани удалось отсудить у мэрии города почти 200 тысяч рублей за то, что на ее автомобиль упала с крыши глыба льда. Спор между сторонами рассмотрел Вахитовский суд. Как говорится в материалах дела, после окончания своего рабочего дня девушка заметила механические повреждения на машине после того, как на нее упал лед. Для фиксации этого инцидента она обратилась в правоохранительные органы, а затем к независимому эксперту для определения размера ущерба и стоимости восстановительного ремонта.

В своем исковом заявлении жительница Казани указала, что хочет получить от городской администрации почти 166 тысяч рублей в качестве компенсации за ремонт автомобиля, 8 тысяч рублей за оплату услуг оценщиков, 25 тысяч рублей за юридическую помощь.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Заметим, представители мэрии на суд не пришли, не объяснив причины своего отсутствия. На заседании же было установлено, что машина, принадлежащая женщине, действительно получила повреждения в результате схода льда. Также она пыталась добиться возбуждения уголовного дела, но в отделе полиции «Вишневский» ей отказали. Помимо этого, в судебных актах говорится, что здание, возле которого был припаркован автомобиль истца, принадлежит муниципалитету, а значит, и ответственность за его содержание несет город.

Суд отметил, что требования женщины, которые были предъявлены к мэрии, можно считать обоснованными. Также в качестве доказательств он принял и результаты независимой экспертизы.

Как результат, решение было вынесено в пользу жительницы столицы Татарстана. Но требования были удовлетворены лишь частично. Теперь от городских властей она должна получить 165,9 тысяч рублей за починку машины, 8 тысяч рублей в качестве расходов за услуги автоэкспертизы, 18 тысяч за помощь юриста, 1,3 тысячи за почтовые расходы и 4,5 тысячи рублей возврата госпошлины.

Как казанцы отсуживают деньги у мэрии за неубранные улицы

В июле этого года стало известно о том, что еще одна жительница города смогла засудить местный «Горводзеленхоз», а также Дирекцию парков и скверов за то, что она сломала ногу в парке Урицкого. В марте 2021 года женщина поскользнулась на льду, когда гуляла возле сцены, расположенной в общественном пространстве.

В исковом заявлении она указала, что дороги в парке были не чищены, не посыпаны ни песком, ни противогололедным реагентом. Местной жительнице потребовалась медицинская помощь, на место была вызвана скорая, которая увезла ее в больницу №12.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В медучреждении выяснилось, что требуется операция. В ногу пострадавшей вставили специальную пластину LCP. Поэтому ей пришлось провести на больничном 4,5 месяца. Врачи поставили диагноз: закрытый оскольчатый перелом правой большеберцовой кости в нижней трети со смещением. После того как женщина провела несколько недель на больничной койке, ее отправили еще и на амбулаторное лечение, которое она должна была проходить под наблюдением травматолога.

По итогам разбирательств женщине от «Горводзеленхоза» выплатили 30 тысяч рублей в качестве утраченного заработка, 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 10 тысяч рублей за услуги представителя, а расходы на лекарства оценили в 6,9 тысячи рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Александр Зарипов