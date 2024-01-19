Двести тысяч за глыбу льда: мэрия заплатит жительнице Казани за ремонт ее машины
Мэрия не следит за своими же зданиями
Жительнице Казани удалось отсудить у мэрии города почти 200 тысяч рублей за то, что на ее автомобиль упала с крыши глыба льда. Спор между сторонами рассмотрел Вахитовский суд. Как говорится в материалах дела, после окончания своего рабочего дня девушка заметила механические повреждения на машине после того, как на нее упал лед. Для фиксации этого инцидента она обратилась в правоохранительные органы, а затем к независимому эксперту для определения размера ущерба и стоимости восстановительного ремонта.
В своем исковом заявлении жительница Казани указала, что хочет получить от городской администрации почти 166 тысяч рублей в качестве компенсации за ремонт автомобиля, 8 тысяч рублей за оплату услуг оценщиков, 25 тысяч рублей за юридическую помощь.
Заметим, представители мэрии на суд не пришли, не объяснив причины своего отсутствия. На заседании же было установлено, что машина, принадлежащая женщине, действительно получила повреждения в результате схода льда. Также она пыталась добиться возбуждения уголовного дела, но в отделе полиции «Вишневский» ей отказали. Помимо этого, в судебных актах говорится, что здание, возле которого был припаркован автомобиль истца, принадлежит муниципалитету, а значит, и ответственность за его содержание несет город.
Суд отметил, что требования женщины, которые были предъявлены к мэрии, можно считать обоснованными. Также в качестве доказательств он принял и результаты независимой экспертизы.
Как результат, решение было вынесено в пользу жительницы столицы Татарстана. Но требования были удовлетворены лишь частично. Теперь от городских властей она должна получить 165,9 тысяч рублей за починку машины, 8 тысяч рублей в качестве расходов за услуги автоэкспертизы, 18 тысяч за помощь юриста, 1,3 тысячи за почтовые расходы и 4,5 тысячи рублей возврата госпошлины.
Как казанцы отсуживают деньги у мэрии за неубранные улицы
В июле этого года стало известно о том, что еще одна жительница города смогла засудить местный «Горводзеленхоз», а также Дирекцию парков и скверов за то, что она сломала ногу в парке Урицкого. В марте 2021 года женщина поскользнулась на льду, когда гуляла возле сцены, расположенной в общественном пространстве.
В исковом заявлении она указала, что дороги в парке были не чищены, не посыпаны ни песком, ни противогололедным реагентом. Местной жительнице потребовалась медицинская помощь, на место была вызвана скорая, которая увезла ее в больницу №12.
В медучреждении выяснилось, что требуется операция. В ногу пострадавшей вставили специальную пластину LCP. Поэтому ей пришлось провести на больничном 4,5 месяца. Врачи поставили диагноз: закрытый оскольчатый перелом правой большеберцовой кости в нижней трети со смещением. После того как женщина провела несколько недель на больничной койке, ее отправили еще и на амбулаторное лечение, которое она должна была проходить под наблюдением травматолога.
По итогам разбирательств женщине от «Горводзеленхоза» выплатили 30 тысяч рублей в качестве утраченного заработка, 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 10 тысяч рублей за услуги представителя, а расходы на лекарства оценили в 6,9 тысячи рублей.
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