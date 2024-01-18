В состав Совета по делам инвалидов при раисе Татарстана внесли изменения

В Татарстане изменили состав Совета по делам инвалидов при раисе республики. В него включили двух человек.

Так, членами состава стали министр культуры Татарстана Ирада Аюпова и председатель Союза «Федерация профсоюзов Республики Татарстан» Елена Кузьмичева.

Указ утвердил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он вступает в силу с сегодняшнего дня.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».