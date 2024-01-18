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В состав Совета по делам инвалидов при раисе Татарстана внесли изменения

13:07, 18.01.2024

В Татарстане изменили состав Совета по делам инвалидов при раисе республики. В него включили двух человек.

Так, членами состава стали министр культуры Татарстана Ирада Аюпова и председатель Союза «Федерация профсоюзов Республики Татарстан» Елена Кузьмичева.

Указ утвердил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он вступает в силу с сегодняшнего дня.

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ОбществоВласть Татарстан
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