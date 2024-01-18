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В Казани признали аварийным многоквартирный дом по улице Прирельсовой

10:46, 18.01.2024

Исполком Казани признал аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом №9 по улице Прирельсовой. Решение принято в соответствии с техническим заключением после рассмотрения заявления собственников квартир.

Администрации Кировского и Московского районов Казани поручили обеспечить снести дом в шестимесячный срок и вывезти строительный мусор после демонтажа здания.

Жителям ограничат доступ к зданию. В случае неисполнения жильцами квартир дома постановления исполкома до начала 2026 года необходимо организовать их расселение по действующему законодательству.

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Айрат Назипов
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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