В Казани признали аварийным многоквартирный дом по улице Прирельсовой
Исполком Казани признал аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом №9 по улице Прирельсовой. Решение принято в соответствии с техническим заключением после рассмотрения заявления собственников квартир.
Администрации Кировского и Московского районов Казани поручили обеспечить снести дом в шестимесячный срок и вывезти строительный мусор после демонтажа здания.
Жителям ограничат доступ к зданию. В случае неисполнения жильцами квартир дома постановления исполкома до начала 2026 года необходимо организовать их расселение по действующему законодательству.
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