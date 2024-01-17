В аэропорту Казань опровергли информацию о том, что он закрыт

В пресс-службе аэропорта Казань «Реальному времени» опровергли информацию о том, что он закрыт на рейсы.

— На данный момент посадка и вылет бортов в аэропорту Казань осуществляется по фактической погоде. Решение принимает командир экипажа. Так, в 07.00 произвел посадку рейс Ашхабад — Казань, в 10.50 данный борт произвел вылет по обратному маршруту, — сказал руководитель пресс-службы аэропорта Казань Адель Гатауллин.

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Галия Гарифуллина