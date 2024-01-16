Марий Эл в 2023 году посетили 400 тысяч татарстанцев

В Татарстане отмечено значительное увеличение числа туристов, посещающих соседнюю Республику Марий Эл. Данное заявление было сделано министром спорта и туризма Марий Эл Лидией Батюковой на заседании коллегии Госкомитета Татарстана по туризму.

Согласно предоставленной информации, в 2023 году Марий Эл посетило около миллиона туристов, из которых более 400 тысяч прибыли из Татарстана. Это составляет 43% от общего туристического потока. Примечательно, что число гостей из Татарстана продолжает расти: прирост по сравнению с 2022 годом составил 37%.

Особенно популярны среди туристов из Татарстана местные озера. Как отметила министр спорта Марий Эл, многие выбирают сплавы по рекам в качестве развлечения.

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Артем Гафаров