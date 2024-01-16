Штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели объявили в Татарстане

Вечером 16 января, ночью и днем 17 января на территории Татарстана и в Казани ожидаются сильный ветер и метель. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Согласно прогнозу синоптиков, в республике ожидается сильный южный ветер от 17 до 22 м/с, в период с 20.00 16 января до 11.00 17 января местами возможно усиление ветра до 25—27 м/с.

Также районы Татарстана накроет сильная метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее. На дорогах возможны снежные заносы, добавили в Гидрометцентре РТ.

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Максим Кокунин