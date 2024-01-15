Правительство одобрило конфискацию имущества за фейки об армии России

Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предлагающий ввести в Уголовный кодекс РФ поправки, дающие право осуществлять конфискацию имущества за фейки об армии России и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Так, законопроектом предлагается внести изменение в ст. 104.1 УК РФ (конфискация имущества), «предусматривающее расширение перечня преступлений, по которым возможна конфискация имущества, за счет включения в него деяний, совершенных из корыстных побуждений (статьи 207.3 и 280.4 кодекса)».

Как уточняет ТАСС, среди авторов инициативы — вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В документе также указывается, что законопроектом предлагается «дополнить часть вторую статьи 280.4 Уголовного кодекса Российской Федерации квалифицирующими признаками, предусматривающими повышенные меры ответственности за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, совершенные из корыстных побуждений или по найму, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

При этом, подчеркивается, что к деятельности, направленной против безопасности государства, предлагают отнести «все преступления диверсионной направленности».



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Илина Хакимова