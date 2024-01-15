Количество тяжких преступлений в России за 11 месяцев 2023-го выросло на 10%

В России за 11 месяцев 2023 года на 10% выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений — до 68,5 тысячи, сообщили в СК.



Всего СК расследовал более 136 тыс. преступлений, более 84 тыс. уголовных дел направили в суд. Из них 9,7 тыс. — коррупционной направленности, 11,9 тыс. — о преступных посягательствах в отношении детей, более 8 тыс. убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

С января по ноябрь 2023 года государству и потерпевшим гражданам в ходе следствия компенсировано более 95,7 млрд рублей. На более чем 92,6 млрд рублей наложен арест на имущество обвиняемых.

СК за это время раскрыл более 5 тысяч преступлений прошлых лет, 63% из них — тяжкие и особо тяжкие, в том числе более 800 из них — дела об убийствах.

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Маргарита Головатенко