В 2023 году на рынок России вышли 19 новых автомобильных брендов из Китая

По данным аналитического агентства «Автостат», в 2023 году на российском автомобильном рынке появилось 19 новых китайских марок. В их число вошли бренды BAIC, Haima, Hongqi, Jetour, Kaiyi, Livan, Jetta, SWM, TANK, JAECOO, ORA, Wey, AITO, Forthing, Lixiang, Rising, Venucia, Voyah, Skywell.



С учетом китайских марок, представленных в России до 2023 года, общее число брендов из Китая сегодня достигает 35. Если учесть также неофициально продаваемые модели, как Avatr, BYD, Hyphi и Xpeng, то их количество превышает 60.

Официально представленные китайские бренды предложили россиянам почти 100 новых моделей в 2023 году. С учетом параллельного импорта, число моделей достигло нескольких сотен. Эксперты прогнозируют, что этот список будет продолжать расти, поскольку китайские автопроизводители расширяют свое присутствие на российском рынке.

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Галия Гарифуллина